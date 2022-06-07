Начался ремонт тротуара на бульваре Куза-Водэ

Начался ремонт тротуара на бульваре Куза-Водэ

Как рассказал генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, речь идёт об отрезке от улицы Сармизеджетуза до бульвара Дачия.

В настоящее время снимается старый асфальт и укладывается тротуарная плитка. Одновременно здесь обустраиваются около 40 парковочных мест, 3 из которых предназначены для людей с особыми потребностями.

Также в данной зоне снижен бордюр на пешеходных переходах и у светофоров и уложено тактильное покрытие для удобства людей с ограниченными возможностями. Ранее здесь был сменён бордюр.

В завершение работ будет заменено асфальтовое покрытие на проезжей части.

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