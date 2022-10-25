Начался ремонт сквера у Кафедрального Собора

Начался ремонт сквера у Кафедрального Собора

Примария Кишинёва приступила к восстановлению сквера у Кафедрального Собора.

Первый этап проекта включает: установку ирригационной системы, монтаж системы видеонаблюдения, установку системы уличного освещения и опор, ремонт фонтанов.

Общая стоимость проекта составляет 14 миллионов леев. Половина суммы будет софинансироваться Советом уезда Бузэу. Это пожертвование, предоставленное в рамках Соглашения о сотрудничестве между примарией Кишинёва и Советом уезда Бузэу, Румыния.

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