Начался ремонт сквера у Кафедрального Собора

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Примария Кишинёва приступила к восстановлению сквера у Кафедрального Собора.

Первый этап проекта включает: установку ирригационной системы, монтаж системы видеонаблюдения, установку системы уличного освещения и опор, ремонт фонтанов.

Общая стоимость проекта составляет 14 миллионов леев. Половина суммы будет софинансироваться Советом уезда Бузэу. Это пожертвование, предоставленное в рамках Соглашения о сотрудничестве между примарией Кишинёва и Советом уезда Бузэу, Румыния.

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