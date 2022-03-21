Начался ремонт одного из самых крупных подземных переходов Кишинёва

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что речь идёт о переходе на пересечении улицы Иона Крянгэ и бульвара Штефана чел Маре, возле Педагогического университета.

Ранее этот подземный переход никогда не ремонтировался, а в последние годы его состояние было плачевным. Общая стоимость работ составляет около 4 млн леев, половина суммы – вклад примарии Кишинёва, другая половина – поддержка от города Галац, Румыния. Контракт на исполнение заключен на 10 месяцев.

– В связи с тем, что поток людей, ежедневно проходящих через этот подземный переход, большой, работы будут проводиться постепенно, без ограничения доступа для людей, – уточнил градоначальник.

Работы будут комплексными, они предполагают реконструкцию лестниц и пандусов для людей с особыми потребностями, ремонт потолка, модернизацию системы освещения, ремонт стен и коммерческих помещений, прочистку ливневой канализации и установку камер видеонаблюдения.

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