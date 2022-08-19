Начался ремонт лестницы на улице Милеску-Спэтару (ФОТО)

Начался ремонт лестницы на улице Милеску-Спэтару (ФОТО)

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он уточнил, что лестница, которая находится по адресу Милеску-Спэтару, 19/4, не ремонтировалась ни разу и представляла реальную опасность для ежедневно проходивших по ней граждан.

Кроме того, будет отремонтирована и лестница на улице П. Заднипру. Будут реабилитированы и две другие лестницы, с пандусом для людей с особыми потребностями и родителей с детьми в колясках, возле верхней части Школьной аллеи на бул. Мирча чел Бэтрын.

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