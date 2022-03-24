Начался ремонт дворов на улице Георге Кашу (ФОТО)

0

Во дворах многоквартирных домов по улице Георге Кашу, 20/1, 20/2, 20/3 начались ремонтные работы.

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

По его словам, работы предусматривают модернизацию ночного освещения, демонтаж старого асфальта, установку новых бордюров, восстановление тротуаров, создание парковочных мест, обустройство платформ для мусорных контейнеров, асфальтирование дворов.

В настоящее время в секторе Центр продолжаются работы по восстановлению дворов многоквартирных домов по бульвару Штефана чел Маре, 62 и 64.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.