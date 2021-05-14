Начался приём документов на регистрацию участников досрочных парламентских выборов

Начался приём документов на регистрацию участников досрочных парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия сообщает, что сегодня, 14 мая, начался приём документов на регистрацию для участия в досрочных парламентских выборах. 

Процесс приёма документов продлится до 11 июня включительно, а сами выборы намечены на 11 июля.

Документы на регистрацию подаются в ЦИК с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00). В последний день, 11 июня, приём продлится до 17.00.

В выборах могут участвовать 53 партии и общественно-политические организации.

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