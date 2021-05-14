Начался приём документов на регистрацию участников досрочных парламентских выборов

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Центральная избирательная комиссия сообщает, что сегодня, 14 мая, начался приём документов на регистрацию для участия в досрочных парламентских выборах.

Процесс приёма документов продлится до 11 июня включительно, а сами выборы намечены на 11 июля.

Документы на регистрацию подаются в ЦИК с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00). В последний день, 11 июня, приём продлится до 17.00.

В выборах могут участвовать 53 партии и общественно-политические организации.

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