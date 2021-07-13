Начался приём документов для поступления в профтехучилища

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Министерство образования, культуры и исследований объявило сегодня о начале приёма документов в учебные заведения профессионально-технического образования. Как уточнили в ведомстве, для программ среднего профессионально-технического образования (уровень III ISCED) сессия 2021 года будет проходить в два этапа.

Первый тур пройдёт с 12 июля по 7 августа, а результаты будут объявлены 9 августа. Второй тур состоится с 10 по 21 августа, а результаты будут объявлены до 23 августа.

Конкурс проводится профессионально-техническими учебными заведениями (передовыми центрами, колледжами, профессионально-техническими училищами) по утвержденным программам в рамках плана приёма, утвержденного министерством. Кандидаты должны предоставить следующие документы: заявление о приёме; свидетельство о рождении/ удостоверение личности (копия); документ об обучении в оригинале с приложением; цветные фотографии 3х4 см и подтверждение оплаты регистрационного взноса (не распространяется на детей, оставшихся без попечения родителей), пишет moldpres.md.

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