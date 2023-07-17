Начался прием в профессиональные училища, колледжи и центры передового опыта

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В профессиональных училищах (ПТУ), центрах передового опыта (ЦПО) и колледжах страны сегодня начался первый этап приема.

Так, в ПТУ и ЦПО первый этап приема завершится 11 августа. Второй этап пройдет с 17 по 25 августа, передает moldpres.md.

Для приема в средние профессионально-технические учебные заведения предусмотрено 8 267 бюджетных мест. Из них 1 330 человек будут направлены на обучение по программам профессионального обучения посредством дуального обучения, что на 10% больше, чем в прошлом году.

В послесреднее и нетретичное послесреднее техническое профессиональное образование (колледжи и центры повышения квалификации) на первом этапе документы могут быть поданы до 4 августа, а второй этап будет организован в период с 10 по 18 августа.

Государственным заказом на послесреднее и послесреднее нетретичное техническое профессиональное образование предусмотрен прием 3 940 человек за счет бюджетного финансирования, из них 203 человека на обучение по программам профессионального образования на основе дуального образования, что на 16 мест больше по сравнению с 2022 годом.

В Республике Молдова действует 41 профессионально-техническое училище, 36 колледжей и 13 центров повышения квалификации.

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