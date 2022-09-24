Начался II этап реабилитации парка «Ла извор»

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В настоящее время в парке в секторе Буюканы осуществляется ряд работ. Так, обустраивается доступ к молодёжному центру, ведутся земляные работы для установки столов для настольного тенниса, устанавливаются душевые и кабинки для переодевания на пляже, монтируется ирригационная система.

К настоящему времени в парке «Ла извор» уже проведены работы по обустройству и модернизации: строительство стадиона для пляжного футбола, спортивных площадок – баскетбольная и площадка для мини-футбола, обустройство пешеходных дорожек и пляжа, строительство подпорной стенки и лестницы, установка системы освещения и детских площадок, строительство музыкального фонтана, установка уличной мебели.

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