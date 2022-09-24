Начался II этап реабилитации парка «Ла извор»

Начался II этап реабилитации парка «Ла извор»

В настоящее время в парке в секторе Буюканы осуществляется ряд работ. Так, обустраивается доступ к молодёжному центру, ведутся земляные работы для установки столов для настольного тенниса, устанавливаются душевые и кабинки для переодевания на пляже, монтируется ирригационная система.

К настоящему времени в парке «Ла извор» уже проведены работы по обустройству и модернизации: строительство стадиона для пляжного футбола, спортивных площадок – баскетбольная и площадка для мини-футбола, обустройство пешеходных дорожек и пляжа, строительство подпорной стенки и лестницы, установка системы освещения и детских площадок, строительство музыкального фонтана, установка уличной мебели.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md