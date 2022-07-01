Началось финансирование социальных пособий за июль

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Национальная касса социального страхования начала финансирование социальных пособий в соответствии с графиком, установленным на июль. Первый транш для пенсий и социальных пособий составляет 73 млн леев.

После обработки платежей поставщиками платежных услуг в рамках Государственной службы электронных платежей (MPay), бенефициары смогут получить деньги, передаёт ipn.md. В течение месяца, согласно графику, будут переведены денежные средства для всех видов пенсий, пособий по временной нетрудоспособности, помощи, пособий семьям с детьми, пособий по материнству, компенсаций и т.д.

Всю информацию о назначении и выплате социальных пособий можно узнать в колл-центре НКСС по телефону: 022 257 777.

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