Начало нового учебного года: последние решения комиссии по ЧС

Начало нового учебного года: последние решения комиссии по ЧС

Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью приняла сегодня важные решения, касающиеся начала образовательного процесса.  

Согласно постановлению комиссии, программа деятельности каждого учреждения будет устанавливаться его администрацией при согласовании с основателем/местными публичными властями и при соблюдении всех условий минимизации рисков заражения детей и персонала, с учетом выделения времени для проветривания помещений и уборки, а также дезинфицирования поверхностей, инвентаря, игрушек и дидактических материалов. Для эффективной реализации мер по предупреждению и контролю за инфекцией COVID-19 будет определено необходимое количество воспитателей и их помощников в детских садах, а также разработан оптимальный график их работы.

В детский сад и на обратном пути ребенка должен сопровождать человек старше 16 лет, желательно один и тот же. Также родителям рекомендуется по возможности забирать детей из дошкольных учреждений раньше.

Перевозить детей и сопровождающих их лиц специально выделенные для этого троллейбусы и автобусы будут только на сидячих местах с соблюдением всех противокоронавирусных мер.

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