Начало нового учебного года: последние решения комиссии по ЧС

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Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью приняла сегодня важные решения, касающиеся начала образовательного процесса.



Согласно постановлению комиссии, программа деятельности каждого учреждения будет устанавливаться его администрацией при согласовании с основателем/местными публичными властями и при соблюдении всех условий минимизации рисков заражения детей и персонала, с учетом выделения времени для проветривания помещений и уборки, а также дезинфицирования поверхностей, инвентаря, игрушек и дидактических материалов. Для эффективной реализации мер по предупреждению и контролю за инфекцией COVID-19 будет определено необходимое количество воспитателей и их помощников в детских садах, а также разработан оптимальный график их работы.

В детский сад и на обратном пути ребенка должен сопровождать человек старше 16 лет, желательно один и тот же. Также родителям рекомендуется по возможности забирать детей из дошкольных учреждений раньше.

Перевозить детей и сопровождающих их лиц специально выделенные для этого троллейбусы и автобусы будут только на сидячих местах с соблюдением всех противокоронавирусных мер.

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