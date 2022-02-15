Начало конца

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О стремительном падении рейтинга партии власти и президента

8 февраля Центр социологических и маркетинговых исследований CBS-AХА представил данные социологического опроса, проводившегося по заказу IDIS «Viitorul» и Румынского института политических наук и международных отношений Ион Брэтиану. Опрос проводился с 25 января по 5 февраля. В нём приняли участие 1134 человека. Погрешность составляет +/-3%. Проще говоря, опрос проводили румыны.

Полный обвал

Опрос зафиксировал полный крах рейтингов PAS и обвал рейтинга М. Санду: на первом месте в рейтинге доверия оказался И. Чебан – 44%, на втором – И. Додон – 38,4%. М. Санду лишь на третьем месте с 37,6%. Ей в спину дышит И. Шор – 31%.

Президент Санду потеряла более 10 процентных пунктов в плане доверия по сравнению с июнем 2021 года. Рейтинг доверия И. Додона, напротив, вырос на 10%: с 28% в июне 2021-го до 38% – в феврале. А ведь Санду воспевают 105 СМИ на внешнем финансировании, 14 000 НПО. Соответственно они люто облаивают И. Додона. Но… уже не помогает.

Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись выборы в парламент, Блок коммунистов и социалистов занял бы первое место – 40% от числа определившихся. PAS получила бы второе место – 36%, партия ШОР – третье с 12,9%. Остальные партии – без шансов. Но они могут попробовать оттянуть голоса у ПКРМ – ПСРМ, как делали это в 2014, 2019, 2021 годах. Но пока PAS потеряла 12% электорального рейтинга с июня 2021 года, а Блок коммунистов и социалистов прибавил 4%.

Интерес вызывает и эволюция антирейтингов. Вот тут сама суть процесса. Согласно опросу, 59,7% не доверяют М. Санду, а 58,4% не доверяют И. Додону. Получается, что антирейтинг нынешней главы государства М. Санду превзошёл антирейтинг бывшего президента страны И. Додона. Но М. Санду может спать спокойно: чемпион по антирейтингу – премьер-министр Наталья Гаврилицэ. Ей не доверяют 64,2% граждан.

Учитывая тренды, Санду скоро догонит и, скорее всего, обгонит Плахотнюка по антирейтингу (то есть ненависти граждан). Близок день, когда сограждане будут освистывать её по всей стране. Если сейчас пройдут выборы, PAS окажется в глухой оппозиции, а у Санду не будет никаких шансов стать президентом.

Люди потеряли доверие к власти и её программе. Исчезла святость и чистота, вера в богоизбранность PAS и М. Санду. Всё. Они не просто опустились – они рухнули на землю, где их будут все топтать, пинать и проклинать.

Потеря легитимности

Опрос выявил очевидный, но неожиданный для многих факт – крах легитимности и народной поддержки партии власти. Судите сами:

80% граждан говорят, что живут хуже, чем два года назад. Улучшилась жизнь всего 13,5% респондентов.

65,1% опрошенных заявили, что страна движется в неправильном направлении.

80% считают текущую политическую и экономическую ситуацию в стране нестабильной.

Главными проблемами были названы рост цен (73%) и низкие зарплаты и пенсии (60%), а не борьба с коррупцией, как утверждает PAS. В феврале 2021 года только 45% считали рост цен главной проблемой. Даже заигрывания с Румынией не находят отклика у граждан.

38% опрошенных считают, что больше всего молдавских продуктов будет покупать Россия, 17% – что Румыния.

34,4% респондентов проголосовали бы за объединение Молдовы с Румынией, 49,6% были бы против.

Более того, заигрывания с НАТО разочаровали граждан в принципах военного нейтралитета. Так, 43% респондентов убеждены, что Молдова должна остаться нейтральной. Однако 22% считают, что нужно создать военный альянс с Россией, а 8% – вступить в НАТО. Другими словами, люди потеряли доверие к власти и её программе. Исчезла святость и чистота, вера в богоизбранность PAS и М. Санду. Всё. Они не просто опустились – они рухнули на землю, где их будут все топтать, пинать и проклинать.

Стурза спешит на помощь

Карманные СМИ и политологи PAS попытались не заметить результатов опроса. Напрямую высказался только бизнесмен и экс-премьер (он же один из теневых спонсоров PAS) Ион Стурза. Он тут же набросал текст в Фейсбуке, который, по его мнению, должен был взбодрить немногочисленных сторонников «жёлтых».

«Я вижу грустные/счастливые лица в Кишинёве – PAS падает в опросах. На вершину предпочтений избирателей вернулись социалисты и коммунисты – 25,2%. PAS упал до 22,7%. Это трагедия/триумф кого-то? Точно нет!.. PAS – это дети, которые импровизируют, ошибаются, общаются, как робот со сломанным алгоритмом… Они понятия не имеют, что делают, но это «нормально». В таких условиях единственная выигрышная стратегия – автопилот. И вперёд… Мой прогноз таков: нам нужно потерпеть 3 – 5 месяцев. Цены на энергоресурсы резко упадут, остальные стабилизируются. Пандемия отступает. Солнце припекает всё ярче, день длиннее, луг зеленее. Всходит крапива, поспевает вишня…» – написал И. Стурза на своей странице.

Приговор без обжалования

И. Стурза чуть путает цифры, как всегда. PAS потеряла 12% электорального рейтинга с июня 2021 года, а не 2%. A Блок коммунистов и социалистов прибавил 4%. Президент Санду потеряла более 10% в плане доверия по сравнению с июнем 2021 года. Рейтинг доверия И. Додона, напротив, вырос на 10%: с 28% – в июне до 38% – в феврале. Тем более что когда у президента страны антирейтинг выше, чем у оппонента, которого демонизировали четыре года подряд,

– это говорит о полном фиаско. Вопли про мифические кульки уже не помогут. Как и аресты мелких чинуш и оппонентов.

Но куда важнее, что 80% граждан говорят: они живут хуже, чем два года назад. И одной черешней и крапивой их не накормишь. Произошло массовое разочарование в PAS и Санду. Всё. Лоск исчез. М. Санду – уже не икона и не принцесса. Граждане осознали, что она лживая, лицемерная марионетка, которая обещала бороться с ворами, а на деле привела их к власти.

И цены падать не будут, процесс уже запущен. Сотни предприятий разорятся, тысячи молдаван потеряют дома, квартиры, бизнес. И миллиард Санду не вернёт. И воров миллиарда тем более не посадит. Они же в её команде. Поэтому И. Стурза может пытаться оживить мёртвую кошку, но это бесполезно. Никто уже не верит. А всё по той простой причине, что PAS самым подлым образом обманула граждан. Обещали процветание, а теперь говорят на всех телеканалах, что хорошие времена – это когда у Нантоя хорошие анализы.

Они обманули пенсионеров, повысив пенсионный возраст; врачей, которым дали 0% повышений зарплат; фермеров, которым подняли цену на солярку с 14 до 21 лея; церковь, приняв Стамбульскую конвенцию (она легализует третий пол); учителей, которых загнали в онлайн, лишив премий и классных часов; матерей, оставляя их без роддомов; больных, разрешив компании La Farge сжигать шины; спортсменов, у которых отняли Республиканский стадион, вернув его посольству США. Про русскоязычных, которым Санду отменила статус русского языка через Конституционный суд, вообще промолчим. Они повысили цены на 30 – 40%, подняв гражданам зарплаты на 5,9% (то есть на 200 – 300 леев), а судьям КС – до 60 000 леев.

Время пошло…

Богдан Цырдя,

политолог

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