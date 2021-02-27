Начались восстановительные работы после взрыва в жилом доме на Ботанике (ФОТО)

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Претура сектора Ботаника занимается восстановлением окон в подъезде дома на улице Индепенденцей, 12/1, где 22 февраля произошёл взрыв.

Был заключён договор на установку оконных блоков на 2 и 5 этажах, а также на общей кухне. Муниципалитет взял на себя ответственность за проведение ремонтных работ в помещениях, пострадавших от взрыва, – написал в соцсети генпримар Ион Чебан.

В настоящее время составляется смета расходов, после чего будет заключён договор на возведение перегородок между общей кухней и жилыми помещениями, а также на выполнение отделочных работ.

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