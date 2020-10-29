Начались работы по восстановлению тротуаров на пересечении улиц Болгарская – Александру чел Бун – Кожокарилор (ФОТО)

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Как отметил Ион Чебан, ремонтные работы выполняются при полной поддержке некоторых экономических агентов и включают замену бордюров и старого дорожного покрытия, установку ночного уличного освещения и городской мебели.

Поскольку некоторые экономические агенты осуществляют в этой зоне свою деятельность днём, ремонтные работы будут проводиться в ночное время, – уточнил генпримар.

Также на пересечении данных улиц будет обустроен небольшой сквер.

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