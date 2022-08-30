Начались работы по повышению энергоэффективности здания больницы «Святая Троица»

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Примария Кишинёва продолжает реализовывать проекты в сфере энергоэффективности. Новый этап проекта включает реабилитацию следующих медицинских учреждений: Муниципальной клинической больницы «Святая Троица», Муниципальной клинической больницы «Георге Палади», Муниципальной детской клинической больницы «Валентин Игнатенко».

– Общий бюджет для проведения работ в трёх больницах составляет более 120 миллионов леев. Победителем по итогам международного тендера была признана компания Amina & S Services из Азербайджана, – сказал Чебан.

По его словам, это последняя часть проекта «Энергоэффективность и теплоизоляция общественных учреждений в муниципии Кишинёв»: всего в столице теплоизолировано 23 социальных здания.

Уже ведутся работы по восстановлению фасада здания больницы «Святая Троица». Они включают в себя: укрепление конструкции здания, термическую реновацию, смену окон, монтаж новых систем освещения, производство горячей воды и солнечной энергии, ремонт лифтов, замену котлов, установку вентиляционных систем там, где это необходимо, и удаление асбеста для улучшения условий эксплуатации зданий с точки зрения здоровья, безопасности и комфорта.

– Будут применены современные технологии «зелёной» энергетики, которые существенно снизят вредные выбросы в каждом из учреждений. Проведение работ не повлияет на график работы и деятельность этих учреждений, – отметил Ион Чебан.

Напомним, проект «Энергоэффективность и теплоизоляция учебных заведений в муниципии Кишинёв» был начат в 2021 году примарией Кишинёва в 19 учебных заведениях. Речь идёт о 14 лицеях: «Николай Гоголь», «Петру Рареш», «Онисифор Гибу», «Глория», «Георге Менюк», «Наталья Дадиани», «Василе Василаке», «Николае Сулак», «Василе Александри», «Елена Алистар», «Василе Лупу», «Богдан Петричейку Хышдеу», гимназии-интернате №3 и 5 детских садах: №112, №127, №146, №167 и №225.

В настоящее время все 19 учреждений-бенефициаров готовы к новому учебному году.

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