Начались работы по очистке дна озера в парке “La izvor” (ФОТО)

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Об этом сообщил глава муниципия Ион Чебан.

Он рассказал, что одновременно с этим будет проведена уборка территории пляжа, установлены урны для мусора, стулья, кабины для переодевания и душевые. Также будет обновлён песок и построена дренажная система для отвода воды.

Благоустройство парка “La izvor” также продолжается: там строятся площадки возле стадиона для пляжного футбола.

Скоро будут готовы площадки для мини-футбола, тенниса, пляжного волейбола, фитнеса, а также детские площадки. Все они будут общественными, – заверил Чебан.

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