Начались работы по обустройству парковки у Центрального рынка

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На улице Армянской, примыкающей к Центральному рынку, появятся 18 общественных парковочных мест.

Проводимые работы включают также обустройство парковочных мест для людей с особыми потребностями и установку городской мебели, пишет diez.md.

– Это – первый этап плана модернизации муниципального предприятия. В перспективе предлагаем обустроить парковочные места на трёх улицах, прилегающих к Центральному рынку: ул. Армянская, ул. Митрополита Варлаама и ул. Тигина. Здесь можно будет обустроить около 100 парковочных мест. Для голосования мунсоветникам также предложен проект о строительстве на Центральном рынке многоэтажной автостоянки вместимостью до 400 мест, – рассказал генпримар муниципия Ион Чебан.

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