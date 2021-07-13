Начались работы по благоустройству сквера на столичной улице Заикина (ФОТО)

Начались работы по благоустройству сквера на столичной улице Заикина (ФОТО)

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Согласно проекту, здесь будут выполнены обустройство пешеходных аллей, монтаж уличного освещения и оросительной системы, установка городской мебели, а также другие работы.

Благоустроенная территория предоставит жителям соседних домов возможность с комфортом проводить свободное время, – отметил градоначальник.

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