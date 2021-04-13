Начались работы по бетонированию русла реки Бык у моста на улице Петру Рареш

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Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, уточнив, что в этом году будут забетонированы берега и русло реки на участке между улицами П. Рареш и М. Витязул.

По его словам, эти меры предпринимаются для того, чтобы река была чистой и ухоженной. Работы ведутся согласно проекту по очистке русла реки Бык. Финансовые средства на реализацию проекта предоставляются как из муниципального бюджета, так и из Национального экологического фонда.

– Все работы, начатые в прошлом году на реке Бык, направлены на устранение риска затопления улицы Албишоара, а также предотвращение скопления ила в русле реки, – отметил Ион Чебан.

В прошлом году были проведены комплексные работы по очистке на участке от ул. М. Витязул до ул. Фередеулуй. Из реки было извлечено более 6000 тонн ила, из которых 4000 тонн – из той части, где берега не были забетонированы. Всего было очищено более 2 км из 18 км реки, расположенной на территории муниципия.

В настоящее время примария Кишинева работает над концепцией полного возрождения реки Бык.

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