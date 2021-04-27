Началась вакцинация пограничников

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С 26 апреля в Молдове началась вакцинация сотрудников Пограничной полиции. До конца текущей недели препаратом AstraZeneca будут привиты 400 человек.

Накануне вакцину получили сотрудники Пограничной полиции в Международном аэропорту Кишинёва, а также Генерального инспектората Пограничной полиции и Регионального управления Центр. В последующие дни иммунизируют и их коллег из Унген, Кагула, Единец и Штефан-Водэ.

До настоящего времени в Молдове применили 124695 доз вакцин от коронавируса. Первую дозу получили 113135 человек, а обе – 11560.

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