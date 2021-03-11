Началась вакцинация от COVID-19 медперсонала Пограничной полиции

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Накануне вакцину AstraZeneca получили 10 пограничных полицейских, а также врачи и медсестры Медицинского центра.

Как уточнили в Пограничной полиции, наиболее подверженным риску заражения новым вирусом является медицинский персонал, который участвовал в управлении эпидемиологической ситуацией с начала пандемии.

– Все мы хотим жить в здоровом обществе, не боясь путешествовать и встречаться с людьми. При иммунизации образуются антитела. Так, при контакте с другими людьми, инфицированными COVID-19, вакцинированный человек или вообще не будет переносить эту инфекцию, или, если он всё же заразится, перенесёт болезнь в легкой форме. В результате больше не будет массовых госпитализаций и тяжёлых или очень тяжёлых случаев, – отметил главный врач Пограничной полиции Мариус Баля.

Кампания по вакцинации против коронавируса в Республике Молдова стартовала 2 марта. До настоящего момента были привиты 8116 человек.

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