Началась реконструкция сквера “Михай Эминеску” (ФОТО)

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Ион Чебан сообщил о том, что работы по модернизации сквера “Михай Эминеску” начались на этой неделе. По его словам, здесь были вычищены деревья, а в настоящее время рабочие демонтируют старый асфальт, бордюры и убирают уличную мебель, которая затем будет заменена.

Впервые в сквере будет применено несколько инновационных элементов, среди которых – художественное освещение и укладка тротуарной плитки в необычном стиле. Расходы покроет примария Кишинёва в сотрудничестве с Mobiasbanca, – отметил глава столицы.

В то же время, в Кафедральном парке будет обустроена аллея, куда переселились художники, продававшие свои картины в сквере “Михай Эминеску”. В ближайшие две недели здесь будет установлен первый элемент городской мебели, который послужит опорой для выставки художников.

Наша цель – создать хорошие условия для продажи картин, а также придать городу новый эстетический облик, – подчеркнул Чебан.

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