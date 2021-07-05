Началась последняя неделя избирательной кампании

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Досрочные парламентские выборы состоятся уже в это воскресенье. Агитировать голосовать за конкурентов на досрочных парламентских выборов можно до пятницы, 9 июля, включительно.

В субботу, 10 июля, день тишины.

В выборах участвуют 20 партий, 2 политических блока и один независимый кандидат. 11 июля участки откроются в 07.00 и будут работать до 21.00.

Задать интересующие вопросы по поводу голосования можно в колл-центре ЦИК по телефону: (+373) 22 880101. Линия работает с 08.00 до 17.00 с понедельника по пятницу, а в день выборов – круглосуточно. Звонок бесплатный.

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