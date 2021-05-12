Началась подготовка к ремонту школы №6 на Ботанике (ФОТО)

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Как рассказал генпримар Ион Чебан, на текущем этапе проведена оценка технического состояния здания, а через несколько недель будет подписан договор, предусматривающий создание проектной документации.

Как только необходимая документация будет готова, объявят конкурс на проведение ремонта здания.

На восстановление учебного заведения выделены финансовые средства из муниципального бюджета на нынешний год.

Мы намерены вновь открыть школу для учеников, учитывая, что в этом секторе много заявок на обучение. Мы продолжим прилагать усилия для сохранения образовательных учреждений столицы, – заверил градоначальник.

Школа №6 на Куза-Водэ, 17/3 была возвращена муниципалитету в августе прошлого года – в 2012 году она была закрыта, а в 2017 году решением муниципального совета она была передана Министерству внутренних дел.

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