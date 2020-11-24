Началась эвакуация рекламных панно с тротуара на улице Каля Ешилор

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Возле подземного перехода на улице Каля Ешилор, который планируется отремонтировать до конца нынешнего года, начались работы по демонтажу и вывозу рекламных панно. Об этом рассказал генпримар Кишинева Ион Чебан.

По словам градоначальника, тротуар готов к ремонту. Он будет реконструирован от улицы Иона Крянгэ до остановки перед парком “Алунелул”. Здесь будет оборудована велодорожка, обустроены 2 парковки для велосипедов, а также установлена уличная мебель. Помимо этого, вдоль улицы будут организованы общественные автостоянки.

– Торговые киоски на прилегающей к дороге территории также будут эвакуированы, а у магазинов будет приятный облик. Главные улицы и весь город не должны выглядеть как рынок, – подчеркнул Чебан.

Напомним, ранее генпримар рассказал, что на данный момент в Кишиневе идет ремонт нескольких подземных переходов.

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