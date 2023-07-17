Началась дополнительная сессия БАКа: экзамены сдают около 3 400 кандидатов

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Дополнительная сессия экзаменов на степень бакалавра проводится в 14 центрах.

Сегодня состоялся первый тест, по румынскому языку и литературе, для учащихся русских школ. На него записались 205 претендентов. Завтра 314 кандидатов сдадут экзамен по языку обучения. В экзамене по иностранному языку, который состоится 19 июля, примут участие 1 059 кандидатов, а в профильном экзамене 20 июля – 2 402 кандидата. По дисциплине на выбор тест намечен на 21 июля, на него записаны 422 кандидата, пишет moldpres.md.

Экзаменационные работы проверят в период с 18 по 25 июля, а результаты выставят в центрах сдачи бакалавриата 26 июля. На подачу апелляций у кандидатов будет 48 часов — 26-27 июля. Окончательные результаты после рассмотрения апелляций будут объявлены 31 июля.

Сессия БАКа 2023 года проходила со 2 по 20 июня. В ней участвовали 18 396 кандидатов.

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