Нацбанк выпустил в обращение монету в честь Михая Долгана

Нацбанк выпустил в обращение монету в честь Михая Долгана

Национальный банк Молдовы ввёл сегодня в обращение в качестве платёжного средства и для нумизматических целей памятную монету, посвященную 80-летию со дня рождения Михая Долгана – композитора, инструменталиста, исполнителя легкой музыки, основателя легендарной группы ” Noroc”, руководителя вокально-инструментального ансамбля “Contemporanul”, лауреата многочисленных национальных и международных премий, заслуженного и народного артиста Молдовы, кавалера “Ордена Республики”

Серебряная монета номиналом 50 леев тиражом 500 экземпляров завершит серию “Персоналии”, пишет moldpres.md.

Памятные монеты, выпущенные Национальным банком, продаются в лицензированных банках Республики Молдова.

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