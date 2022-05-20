Нацбанк выпустил в обращение монету в честь Михая Долгана

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Национальный банк Молдовы ввёл сегодня в обращение в качестве платёжного средства и для нумизматических целей памятную монету, посвященную 80-летию со дня рождения Михая Долгана – композитора, инструменталиста, исполнителя легкой музыки, основателя легендарной группы ” Noroc”, руководителя вокально-инструментального ансамбля “Contemporanul”, лауреата многочисленных национальных и международных премий, заслуженного и народного артиста Молдовы, кавалера “Ордена Республики”.

Серебряная монета номиналом 50 леев тиражом 500 экземпляров завершит серию “Персоналии”, пишет moldpres.md.

Памятные монеты, выпущенные Национальным банком, продаются в лицензированных банках Республики Молдова.

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