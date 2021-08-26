Нацбанк выпустил памятные монеты к 30-летию независимости Республики Молдова (ВИДЕО)

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С сегодняшнего дня Национальный банк Молдовы вводит в обращение серию монет, посвящённых 30-летию независимости РМ. Монеты номиналом в 50 леев изготовлены из серебра, тираж – 500 штук.

В комплекте три монеты: они символизируют прошлое, настоящее и будущее, пишет diez.md. На каждой монете – известные стихотворные строки: “O libertate, sfântă libertate”, “Inima mea e Moldova” и “Cât trăim pe acest pământ”.

Первая монета отсылает к 1991 году и символизирует поколение, которое боролось за свободу страны. Вторая посвящена молодёжи и долгому пути к демократическим процессам и социально-экономическому развитию РМ. Третья монета посвящена детям и содержит девиз “Всё будет хорошо”.

Памятные монеты продаются в лицензированных банках РМ.

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