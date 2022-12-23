Нацбанк вводит в обращение новые памятные монеты (ВИДЕО)

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Национальный банк Молдовы с сегодняшнего дня вводит в обращение 6 памятных монет в качестве платёжного средства и для нумизматических целей.

Серия «Выдающиеся личности» дополняется памятной монетой, посвящённой 350-летию со дня рождения Иона Некулче — великого молдавского летописца и прозаика. Серебряная монета имеет номинал 50 леев и тираж 250 экземпляров.

Ещё одна памятная серебряная монета дополнит серию «Исторические события» и посвящена 100-летию коронации короля Фердинанда I и королевы Марии. Монета номиналом 100 леев выпущена тиражом 300 штук.

Серия «Праздники, культура, традиции Молдовы» дополнена серебряной монетой номиналом 50 леев и тиражом 300 штук, посвящённой вернакулярной архитектуре в камне – стилю аутентичной местной архитектуры, социальное обращение которой поощряет сохранение древних традиций и воссоздание национального культурного пространства.

Серию «Красная книга Республики Молдова» дополняет серебряная монета номиналом 50 леев, представляющая «Каменного дрозда (Monticola saxatilis)» – охраняемый законом вид птиц, включённый в Красную книгу РМ. Тираж монеты – 300 штук.

В серию «Детские сказки» войдёт монета из томпака с серебряным покрытием, посвящённая шедевру «Воспоминания детства» — замечательному выражению творческой силы рассказчика Иона Крянгэ. Монета имеет номинал 20 леев и выпущена тиражом 300 штук.

Серия новых памятных монет 2022 года завершается серебряной монетой, посвящённой бренду страны «Древо жизни». Символ олицетворяет преемственность и модернизацию нашей страны, каждая ветвь дерева указывает на один из стратегических секторов экономики Республики Молдова. Монета номиналом 50 леев будет иметь тираж 1500 штук.

Памятные монеты упакованы в прозрачные метакрилатовые капсулы и коробочки или буклет (в случае памятной монеты «Воспоминания детства»), сопровождаемые сертификатами подлинности с QR-кодом, в котором хранится информация о них. Сертификаты подлинности подписываются президентом Национального банка Молдовы.

Памятные монеты продаются через лицензированные банки страны.

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