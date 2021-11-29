Нацбанк ввёл в обращение новые юбилейные и памятные монеты

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Национальный банк Молдовы с сегодняшнего дня ввёл в обращение четыре юбилейные и памятные монеты в качестве платёжного средства и в нумизматических целях.

Серия «Аллея классиков в сквере им. Штефана чел Маре» пополнилась памятной монетой, посвящённой 200-летию со дня рождения Василе Александри. Монета номиналом в 100 леев изготовлена ​​из золота и вышла тиражом в 150 единиц, пишет moldpres.md.

Памятная серебряная монета номиналом 50 леев завершит серию монет «Личности». Она посвящена 150-летию со дня рождения Николае Йорга. Монета выпущена тиражом в 250 штук.

Серия «Наука и инновации» пополнилась юбилейной серебряной монетой, посвящённой 100-летию со дня рождения одного из важнейших лингвистов XX века Еуджена Кошериу. Монета имеет номинальную стоимость 50 леев, тираж – 200 штук.

Серию «Красная книга Республики Молдова» дополняет серебряная монета номиналом 50 леев. На ней изображена печёночница благородная (Hepatica nobilis Mill) – вид растений, охраняемый законом и занесённый в Красную книгу Республики Молдова. Монета выпускается тиражом в 300 штук.

Монеты упакованы в прозрачные метакрилатные капсулы и подарочные коробки и сопровождаются сертификатами подлинности на молдавском и английском языках, подписанными управляющим НБМ.

Юбилейные и памятные монеты, выпущенные Национальным банком, продаются в лицензированных банках страны.

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