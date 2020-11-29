Нацбанк ввёл в обращение 8 памятных и юбилейных монет

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Национальный банк Молдовы (НБМ) ввёл в обращение восемь юбилейных и памятных монет в качестве платёжного средства и в нумизматических целях.

Серия “Личности” пополнилась двумя памятными монетами, посвящёнными 100-летию выдающегося художника Валентины Руссу-Чобану и 200-летию со дня рождения Александра Иоана Кузы. Монеты номиналом 50 леев изготовлены из серебра, их тираж – 250 и 300 штук, пишет moldpres.md.

В серии “Монастыри Молдовы” вышла монета, посвящённая монастырю Варзэрешть – 600-летию со дня основания этого старейшего монастырского комплекса в районе между Днестром и Прутом. Номинал монеты – 50 леев, её тираж – 350 экземпляров, сообщили в НБМ.

Серию “Наука и инновации” дополняет серебряная монета, посвящеённая Паулу Брану – экономисту, профессору университета, первому ректору Академии экономических знаний Молдовы. Номинал монеты – 50 леев, тираж – 250 штук. Серию “Красная книга Республики Молдова” дополняет серебряная монета номиналом 50 леев, на которой изображена бабочка махаон (Papilio machaon L.). Тираж монеты – 300 штук.

Серию “Праздники, культура, традиции Молдовы” дополнила монета, посвящённая традиционному орнаменту. Серебряная монета номиналом 50 леев, изготовлена тиражом 400 штук, пишет источник.

Серебряная монета, посвящённая молдавским винам, завершит серию монет “Другое”. Её номинальная стоимость – 50 леев, тираж – 500 экземпляров. В серию “Сказки детства” вошла новая монета “Кошелёк с двумя денежками” из серебра номиналом 20 леев и тиражом 300 штук.

Юбилейные и памятные монеты, выпущенные Нацбанком, продаются через лицензированные банки Республики Молдова. Они упакованы в капсулы из прозрачного метакрилата, сопровождаются сертификатами подлинности на румынском и английском языках.

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