Нацбанк снизил базовую ставку на 1,5%

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Базовая ставка была снижена на 1,5% – до 20%. Об этом сегодня объявил глава Нацбанка Молдова Октавиан Армашу. Причиной такого решения послужили прогнозы по снижению инфляции.

На 1,5% снизились ставки по депозитам и кредитам овернайт – до 18% и 22% соответственно. Стоит отметить, что это первое снижение с ноября 2020 года.

Базовая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка. Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде.

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