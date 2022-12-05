Нацбанк снизил базовую ставку на 1,5%

Нацбанк снизил базовую ставку на 1,5%

Базовая ставка была снижена на 1,5% – до 20%. Об этом сегодня объявил глава Нацбанка Молдова Октавиан Армашу. Причиной такого решения послужили прогнозы по снижению инфляции. 

На 1,5% снизились ставки по депозитам и кредитам овернайт – до 18% и 22% соответственно. Стоит отметить, что это первое снижение с ноября 2020 года.

Базовая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка. Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md