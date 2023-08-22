Нацбанк скупил в июле валютных излишков почти на $50 млн

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В июле 2023 года предложение иностранной валюты в Молдове значительно превысило спрос. Так, покрытие чистого спроса со стороны экономических агентов чистым предложением иностранной валюты со стороны физических лиц составило 113,7% против 96% в июне 2023 года.

По сравнению с предыдущим месяцем чистое предложение иностранной валюты от физических лиц увеличилось на $26,6 млн (+9%), а чистый спрос на иностранную валюту от экономических агентов снизился на $24,8 млн (-8%). В этих условиях НБМ провел интервенции на местном межбанковском рынке, купив валюту на сумму $46,5 млн, пишет yellowpages.md.

Ранее глава Нацбанка Октавиан Армашу объяснял укрепление молдавского лея излишками валюты на внутреннем рынке, которые образовались из-за низкого спроса со стороны импортеров, зависящих от сниженного потребления со стороны населения.

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