Нацбанк проводит конкурс дизайна юбилейных и памятных монет

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Национальный банк Молдовы объявил конкурс по разработке дизайна для юбилейных и памятных монет 2021 года. Основные критерии отбора представленных проектов – оригинальность, креативность и сочетаемость элементов, которые можно будет воплотить на монетах.

Как передаёт ipn.md, в конкурсе могут участвовать все граждане, достигшие 18 лет, а также юридические лица, которые могут предложить графическую концепцию будущих монет. Будут допущены только участники, которые представят дизайнерские проекты, по крайней мере, для двух тем. Каждый участник может выставить для одной темы неограниченное количество эскизов.

Участники обязаны соблюдать авторские права. Участвуя в конкурсе, автор дизайна даёт свое согласие на обработку персональных данных. Подробную информацию можно найти на официальном сайте НБМ.

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