Нацбанк объявил конкурс дизайна юбилейных монет

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Национальный банк Молдовы проводит конкурс дизайна юбилейных и памятных монет выпуска 2022 года.

Как уточнили в НБМ, в конкурсе могут принять участие граждане, достигшие 18-летнего возраста, а также юридические лица. Желающие до 21 февраля смогут представить своё графическое видение будущих монет. Принимаются только участники, представившие проекты дизайнов как минимум по двум тематикам, пишет moldpres.md.

Основными критериями выбора представленных проектов являются оригинальность, креативность и согласованность элементов дизайна, а также возможность изображения на поверхности монет. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться в документе.

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