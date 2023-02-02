Как не стать жертвой мошенников: рекомендации Нацбанка

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Национальный банк Молдовы рекомендует перед совершением денежных операций не вести диалог с подозрительными людьми.

– В эпоху информационных технологий мошенничество в банковской сфере набирает обороты во всём мире, и Республика Молдова не является исключением. Схемы видоизменяются в каждом конкретном случае, что затрудняет их обнаружение и увеличивает количество жертв. Злоумышленники в основном используют социальные сети для распространения фальшивых объявлений и, пользуясь неосторожностью людей, заманивают их в схемы предполагаемых инвестиций, обещая быстрое получение невероятной выгоды, – сообщается в пресс-релизе НБМ.

Преступники используют, в частности, названия известных компаний или национальных и международных учреждений, бренды и логотипы банков или изображения чиновников, фиктивных веб-страниц, подделывая печати или документы. Как только злоумышленникам удаётся получить финансовые средства от обманутых лиц, они бесследно исчезают, пишет ipn.md.

Национальный банк призывает граждан информироваться только на официальных сайтах и проявлять осторожность при обещаниях высокой и быстрой прибыли. Небезопасно обсуждать вопросы инвестирования с подозрительными людьми, использующими агрессивные коммерческие методы. Опасно передавать деньги людям, с которыми общение происходит только в онлайн-среде. Банковские данные, копии документов, удостоверяющих личность, или любая другая конфиденциальная информация не должны передаваться на веб-страницах, которые рекламируют получение высокой или быстрой прибыли и подлинность которых не может быть проверена.

НБМ предупреждает о рисках инвестирования в криптовалюты, которые не регулируются в Республике Молдова.

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