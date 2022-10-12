Нацармия проводит очередные учения. В них участвуют военные Румынии и Великобритании

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Многонациональные учения “Joint Combined Exchange Training – 2022” (JCET) стартовали на военной учебной базе Национальной армии. Как сообщили в Минобороны, в учениях участвуют военнослужащие из Республики Молдова, Румынии и Великобритании.

По сценарию, военные будут проводить стрельбы из разных видов пехотного оружия, выполнять действия, повышающие физическую выносливость и командные навыки. Офицеры, солдаты и сержанты проведут обмен опытом в сферах патрулирования, военно-медицинской подготовки, работ по уничтожению (обезвреживанию боеприпасов), а также работы с радиотелекоммуникационными системами.

JCET проводится в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2022 год, молдавские военные участвуют в этих учениях с 2009 года, передаёт moldpres.md.

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