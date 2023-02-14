Нацармия получит сегодня ещё три «Пираньи»

Нацармия получит сегодня ещё три «Пираньи»

Сегодня в Республику Молдова прибудут ещё три бронетраспортёра «Пиранья», предоставленные правительством Германии для модернизации Национальной армии РМ.

Их будут использовать в учениях с участием молдавских военных, которые впоследствии отправятся на международные миссии по поддержанию мира. 

Первая партия бронетранспортёров прибыла в Молдову в январе. Всё пожертвование включает 19 машин, остальные будут доставлены в течение года.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md