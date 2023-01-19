Нацармия получила в дар медицинское оборудование

Нацармия получила в дар медицинское оборудование

Медоборудование на сумму более 1,4 млн евро было передано Национальной армии правительством Румынии.

По данным Минобороны, оборудование прибудет в Кишинёв до 20 января для профилактики и борьбы с вирусом SARS-CoV-2. Партия оборудования включает 1 000 козырьков, 9 000 ящиков перчаток, 2 000 защитных пластиковых очков, 3 миллиона хирургических масок, а также 500 000 защитных масок, пишет moldpres.md.

Изделия будут доставлены с таможенного поста “Леушены” и распределены между Агентством материальных резервов и Центральным военным клиническим госпиталем.

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