Нацагентство по безопасности пищевых продуктов будет реорганизовано

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Правительство на сегодняшнем заседании приняло решение о реформировании Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП).

Реорганизация НАБПП среди прочего предусматривает оптимизацию территориальных подразделений. Из 23 существующих в настоящее время подразделений предполагается создать 10 без статуса юридического лица по образцу Государственной канцелярии (территориальных управлений). Следовательно, количество руководящих должностей будет сокращено примерно на 100 должностей – с 244 до 145. Таким образом, доля руководящих должностей сократится с 20% до 12%. В то же время агентство укрепит свои функциональные полномочия, связанные с осуществлением контроля и обеспечением безопасности пищевых продуктов.

Полномочия по управлению территориальными структурами перейдут к центральному аппарату НАБПП, будет усилена система внутреннего управленческого контроля в области институциональной целостности.

Реформа Национального агентства по безопасности пищевых продуктов аргументирована необходимостью оказания государственных услуг эффективно, прозрачно и централизованно, передает moldpres.md.

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