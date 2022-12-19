Двух полицейских задержали за взяточничество

Двух полицейских задержали за взяточничество

Двое сотрудников Национального инспектората общественной безопасности были задержаны за пассивную коррупцию.

На “горячую линию” НАЦ позвонил водитель и рассказал, что правоохранители потребовали у него 100 евро и 1160 леев, чтобы не оформлять протокол о нарушении ПДД.

На основании поданной жалобы сотрудники Антикоррупционной прокуратуры возбудили уголовное дело. В настоящее время полицейские находятся под следствием.

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