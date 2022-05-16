НАЦ: За неделю арестовано имущество на более чем миллион леев

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму 1,2 миллиона леев. Речь идёт о 5 транспортных средствах и нежилом помещении.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, отдел аналитики провёл 5 операционных анализов. В канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 073 материала.

На национальную антикоррупционную линию поступило 29 звонков. 5 человек в настоящее время находятся под арестом в изоляторе НАЦ.

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