НАЦ проводит обыски по минимум 10 адресам в столице

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Сотрудники Национального антикоррупционного центра и Антикоррупционной прокуратуры проводят сегодня новые обыски по делу о выдаче за деньги санитарно-ветеринарных сертификатов. Мероприятия проходят в Муниципальном управлении по безопасности пищевых продуктов, последуют задержания, сообщили в пресс-службе НАЦ.

Как отметили представители Центра, обыски проходят как минимум по 10 адресам и затрагивают ряд лиц, включая санитарно-ветеринарных врачей.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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