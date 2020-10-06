НАЦ проводит антикоррупционное обучение работников столичной примарии

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В течение трёх дней сотрудники примарии Кишинёва будут проходить обучение у специалистов Национального центра антикоррупции. Как отметил Ион Чебан, это необходимо для предотвращения актов коррупции и обеспечения институциональной неподкупности. Сотрудники местной публичной администрации также получат информационные материалы на эту тему.

Мероприятия проходят во дворе примарии. Обучение проводится группами до 50 человек с соблюдением всех эпидемиологических норм по предотвращению заражения COVID-19.

Прозрачность и неподкупность – основа повседневной деятельности примарии Кишинёва, – подчеркнул Ион Чебан.

Учебные курсы основаны на Соглашении о сотрудничестве, подписанном примарией и НАЦ 20 мая этого года. Целью документа является предотвращение коррупции и борьба с данным феноменом, укрепление неподкупности должностных лиц и сотрудников местной публичной администрации Кишинёва.

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