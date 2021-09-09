НАЦ провел тренинг для сотрудников примарии Кишинёва

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Ион Чебан. Также, по его словам, 10 сентября сотрудники примарии Кишинёва примут участие в других информационных сессиях, организованных Национальным антикоррупционным центром (НАЦ).

– Рад сообщить, что, по словам специалистов НАЦ, в течение 2020-2021 годов на горячую линию НАЦ не поступало телефонных звонков с заявлениями о коррупции в примарии Кишинёва. Обеспечение и контроль институциональной и профессиональной честности имеют важное значение для примарии: ранее я заявил, что хочу сделать её самым прозрачным госучреждением в Молдове, – отметил градоначальник.

Подобные тренинги для сотрудников администрации муниципия также были организованы в прошлом году НАЦ и НОН. Напомним, примария Кишинёва и НАЦ заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому учреждения стремятся объединить свои усилия по реализации политики и стратегий, направленных на предотвращение и борьбу с коррупцией. Также они намерены разработать антикоррупционную стратегию.

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