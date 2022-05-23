НАЦ наложил арест на 4,6 млн леев в рамках дела о контрабанде валюты

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На прошлой неделе Агентство по возврату добытого преступным путём имущества арестовало финансовые активы на сумму около 4,6 млн леев в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту контрабанды валюты.



По данным Национального антикоррупционного центра (НАЦ), за указанный период отдел аналитики завершил 2 операционных анализа, еще 115, а также 43 законопроекта находятся на рассмотрении. Всего в канцелярии Центра было зарегистрировано 1070 материалов.

На национальную антикоррупционную линию поступило 57 звонков. Было выдано 67 справок о неподкупности.

В настоящее время 8 человек находятся под арестом в изоляторе НАЦ.

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