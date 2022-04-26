НАЦ: На прошлой неделе арестовано имущество на 1,5 млн леев

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На минувшей неделе Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на активы на сумму 1,5 млн леев. Речь идёт о части капитала компании, квартире, нескольких зданиях, сельскохозяйственном участке и уставном капитале.

За отчётный период было проведено 8 операционных анализов, ещё 106 операционных и стратегических находятся на рассмотрении. В канцелярии ведомства было зарегистрировано 1203 материала, выдано 144 справки о неподкупности.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 47 звонков.

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