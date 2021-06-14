НАЦ арестовал за неделю имущество на 5 млн леев, в том числе 6 автомобилей

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На прошлой неделе Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на земельные участки, социальные капиталы, банковские счета, транспортные средства, жилые и нежилые помещения. Арестованные активы оцениваются в 5 млн леев.

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, арест был наложен на 6 автомобилей, общая стоимость которых составляет 1,5 млн леев. Речь идёт об автомобилях Skoda Fabia 2011 года, BMW X3 2009 года, Audi Q5 2016 года, VW Getta 2018 года, Suzuki Vitara 2016 года и грузовике Mercedes Atego 3013 года.

Кроме того, на прошлой неделе Агентство разработало 7 аналитических записок в отношении 31 человека и 44 консультативных заключений об оценке движимого и недвижимого имущества, среди которого 20 автомобилей, 5 грузовиков, 11 прицепов и 8 водных велосипедов.

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