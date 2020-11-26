НАЦ арестовал имущество интернет-магазина на 12 млн леев

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Агентство по возврату добытого преступным путём имущества арестовало финансовые активы на сумму около 12 млн леев в рамках уголовного дела, возбужденного прокуратурой муниципия Кишинёв. Расследование было инициировано в связи с уклонением от уплаты налогов руководством крупной компании, занимающейся онлайн-торговлей в Молдове. В результате преступной деятельности государству был нанесён ущерб в размере 30 млн леев.



По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, был наложен арест на активы компании, а также на имущество ее директора и бухгалтеров, которые указаны в качестве владельцев. Речь идёт об автомобилях, земельных участках, помещениях и т.д.

Стоит отметить, что с начала года Агентство по возврату добытого преступным путём имущество арестовало финансовые активы на общую сумму свыше 800 000 000 леев.

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