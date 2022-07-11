НАЦ арестовал банковский счёт на 1 млн леев

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Кроме того, был наложен арест на земельный участок, автомобиль и жилое помещение. Общая сумма арестованного имущества составила 1,5 млн леев.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ), за указанный период было проведено 12 операционных анализов, ещё 4 были инициированы, а 120 находятся на рассмотрении. В канцелярии было зарегистрировано 1242 материала, выдано 118 справок о неподкупности.

В юридическом отделе на рассмотрении находятся 30 проектов. На национальную “горячую линию” по борьбе с коррупцией поступило 39 звонков.

В настоящее время 16 человек, задержанных сотрудниками НАЦ, находятся в пенитенциарах страны.

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